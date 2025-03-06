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«Он немного нервничал из-за Ангера». Амундсен — о Клебо перед эстафетой на ЧМ-2025

«Он немного нервничал из-за Ангера». Амундсен — о Клебо перед эстафетой на ЧМ-2025
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Норвежский лыжник Харальд Амундсен рассказал, что его соотечественник Йоханнес Клебо очень нервничал перед стартом эстафеты на чемпионате мира — 2025.

Лыжные виды спорта. ЧМ-2025. Эстафета
Мужчины. Эстафета 4 x 7.5 км
06 марта 2025, четверг. 16:30 МСК
Окончено
1
Норвегия
2
Швейцария
3
Швеция

«Он начал немного нервничать из-за Эдвина Ангера или чего-то в этом роде. Это вполне понятно. Мы хотели просто оторваться», — приводит слова Амундсена NRK.

Напомним, Харальд Амундсен и Йоханнес Клебо в составе сборной Норвегии одержали победу в эстафете на чемпионате мира – 2025 в Тронхейме (Норвегия). Это золото стало для Клебо 14-м, что является абсолютным рекордом у мужчин. Вторыми стали представители Швейцарии, а тройку сильнейших замкнули шведские спортсмены.

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