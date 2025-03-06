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Медальный зачёт чемпионата России — 2025 по лыжным гонкам на 6 марта

Медальный зачёт чемпионата России — 2025 по лыжным гонкам на 6 марта
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Сегодня, 6 марта, состоялся очередной соревновательный день на чемпионате России по лыжным гонкам — 2025, который проходит в Казани. Сборная Татарстана лидирует в общем медальном зачёте. В её активе четыре золотые, три серебряные и три бронзовые медали.

Лыжные гонки. Чемпионат России-2025. Казань
Мужчины. 10 км. Свободный стиль
06 марта 2025, четверг. 12:30 МСК
Окончено
1
Александр Большунов
Республика Татарстан
21:18.7
2
Савелий Коростелёв
Республика Татарстан
+6.50
3
Артём Мальцев
Тюменская область
+17.40
Лыжные гонки. Чемпионат России-2025. Казань
Женщины. 10 км. Свободный стиль
06 марта 2025, четверг. 11:00 МСК
Окончено
1
Екатерина Смирнова
Тюменская область
24:16.9
2
Алина Пеклецова
Вологодская область
+21.90
3
Дарья Непряева
Республика Татарстан
+28.20

Екатерина Смирнова, представляющая Тюменскую область, завоевала золото в разделке свободным стилем. Среди мужчин лучшим оказался Александр Большунов (Республика Татарстан).

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с медальным зачётом чемпионата России по состоянию на 6 марта:

  1. Республика Татарстан — 4 золотые, 3 серебряные, 3 бронзовые;
  2. Тюменская область — 1 золотая, 1 бронзовая;
  3. Республика Татарстан-2 — 1 золотая;
  4. ХМАО-Югра — 1 золотая;
  5. Вологодская область — 1 серебряная, 1 бронзовая;
  6. Москва — Томская область — 1 серебряная;
  7. Республика Коми — 1 серебряная;
  8. Республика Татарстан-1 — 1 серебряная;
  9. Красноярский край — Мурманская область — 1 бронзовая;
  10. Тюменская область-1 — 1 бронзовая.
Медальный зачёт ЧР-2025
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