Медальный зачёт чемпионата России — 2025 по лыжным гонкам на 6 марта

Сегодня, 6 марта, состоялся очередной соревновательный день на чемпионате России по лыжным гонкам — 2025, который проходит в Казани. Сборная Татарстана лидирует в общем медальном зачёте. В её активе четыре золотые, три серебряные и три бронзовые медали.

Екатерина Смирнова, представляющая Тюменскую область, завоевала золото в разделке свободным стилем. Среди мужчин лучшим оказался Александр Большунов (Республика Татарстан).

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с медальным зачётом чемпионата России по состоянию на 6 марта: