Медальный зачёт чемпионата России — 2025 по лыжным гонкам на 6 марта
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Сегодня, 6 марта, состоялся очередной соревновательный день на чемпионате России по лыжным гонкам — 2025, который проходит в Казани. Сборная Татарстана лидирует в общем медальном зачёте. В её активе четыре золотые, три серебряные и три бронзовые медали.
Лыжные гонки. Чемпионат России-2025. Казань
Мужчины. 10 км. Свободный стиль
06 марта 2025, четверг. 12:30 МСК
Окончено
1
Александр Большунов
Республика Татарстан
21:18.7
2
Савелий Коростелёв
Республика Татарстан
+6.50
3
Артём Мальцев
Тюменская область
+17.40
Лыжные гонки. Чемпионат России-2025. Казань
Женщины. 10 км. Свободный стиль
06 марта 2025, четверг. 11:00 МСК
Окончено
1
Екатерина Смирнова
Тюменская область
24:16.9
2
Алина Пеклецова
Вологодская область
+21.90
3
Дарья Непряева
Республика Татарстан
+28.20
Екатерина Смирнова, представляющая Тюменскую область, завоевала золото в разделке свободным стилем. Среди мужчин лучшим оказался Александр Большунов (Республика Татарстан).
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с медальным зачётом чемпионата России по состоянию на 6 марта:
- Республика Татарстан — 4 золотые, 3 серебряные, 3 бронзовые;
- Тюменская область — 1 золотая, 1 бронзовая;
- Республика Татарстан-2 — 1 золотая;
- ХМАО-Югра — 1 золотая;
- Вологодская область — 1 серебряная, 1 бронзовая;
- Москва — Томская область — 1 серебряная;
- Республика Коми — 1 серебряная;
- Республика Татарстан-1 — 1 серебряная;
- Красноярский край — Мурманская область — 1 бронзовая;
- Тюменская область-1 — 1 бронзовая.
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