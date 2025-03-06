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FIS изменила время старта женской эстафеты на ЧМ-2025 в Тронхейме

FIS изменила время старта женской эстафеты на ЧМ-2025 в Тронхейме
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Федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) сообщила, что старт женской эстафеты 4x7,5 км, которая пройдёт завтра, 7 марта, в рамках чемпионата мира – 2025, будет сдвинут на более ранний срок из-за корректировок в расписании соревнований, которые были внесены в связи с погодными условиями в Тронхейме (Норвегия) сегодня, 6 марта. В частности, из-за непогоды были отложены мужские командные соревнования по лыжному двоеборью.

Женщины завтра, 7 марта, начнут борьбу за медали на 45 минут раньше. Обновлённое время старта соревнований – 15:15 мск.

Лыжные виды спорта. ЧМ-2025. Эстафета
Женщины. Эстафета 4 x 7.5 км
07 марта 2025, пятница. 15:15 МСК
Не началось

Отметим, что из-за неблагоприятных погодных условий проблемы на старте испытывали и лыжники, которые сегодня, 6 марта, боролись за медали в эстафете. Её старт был перенесён на несколько часов. Гонку уверенно выиграли представители сборной Норвегии.

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