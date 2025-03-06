FIS изменила время старта женской эстафеты на ЧМ-2025 в Тронхейме

Федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) сообщила, что старт женской эстафеты 4x7,5 км, которая пройдёт завтра, 7 марта, в рамках чемпионата мира – 2025, будет сдвинут на более ранний срок из-за корректировок в расписании соревнований, которые были внесены в связи с погодными условиями в Тронхейме (Норвегия) сегодня, 6 марта. В частности, из-за непогоды были отложены мужские командные соревнования по лыжному двоеборью.

Женщины завтра, 7 марта, начнут борьбу за медали на 45 минут раньше. Обновлённое время старта соревнований – 15:15 мск.

Отметим, что из-за неблагоприятных погодных условий проблемы на старте испытывали и лыжники, которые сегодня, 6 марта, боролись за медали в эстафете. Её старт был перенесён на несколько часов. Гонку уверенно выиграли представители сборной Норвегии.