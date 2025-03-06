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Медальный зачёт чемпионата мира — 2025 по лыжным гонкам на 6 марта

Медальный зачёт чемпионата мира — 2025 по лыжным гонкам на 6 марта
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Сегодня, 6 марта, завершился очередной соревновательный день на чемпионате мира по лыжным гонкам — 2025, который проходит в Тронхейме (Норвегия). Сборная Норвегии лидирует в общем медальном зачёте. В их активе пять золотых, пять серебряных и две бронзовые медали.

Лыжные виды спорта. ЧМ-2025. Эстафета
Мужчины. Эстафета 4 x 7.5 км
06 марта 2025, четверг. 16:30 МСК
Окончено
1
Норвегия
2
Швейцария
3
Швеция

В мужской эстафете победу одержала сборная Норвегии. В состав команды вошли Эрик Вальнес, Мартин Лёвстрём Нюэнгет, Харальд Эстберг Амундсен и Йоханнес Клебо.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с медальным зачётом чемпионата мира по состоянию на 6 марта:

  1. Норвегия — 5 золотых, 5 серебряных, 3 бронзовые;
  2. Швеция — 4 золотые, 4 бронзовые;
  3. Швейцария — 1 серебряная, две бронзовые;
  4. Финляндия — 1 серебряная, 1 бронзовая;
  5. Италия — 1 серебряная;
  6. США — 1 серебряная.
Медальный зачёт ЧМ-2025
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