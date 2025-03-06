Медальный зачёт чемпионата мира — 2025 по лыжным гонкам на 6 марта

Сегодня, 6 марта, завершился очередной соревновательный день на чемпионате мира по лыжным гонкам — 2025, который проходит в Тронхейме (Норвегия). Сборная Норвегии лидирует в общем медальном зачёте. В их активе пять золотых, пять серебряных и две бронзовые медали.

В мужской эстафете победу одержала сборная Норвегии. В состав команды вошли Эрик Вальнес, Мартин Лёвстрём Нюэнгет, Харальд Эстберг Амундсен и Йоханнес Клебо.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с медальным зачётом чемпионата мира по состоянию на 6 марта: