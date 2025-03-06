Медальный зачёт чемпионата мира — 2025 по лыжным гонкам на 6 марта

Сегодня, 6 марта, прошёл очередной соревновательный день на чемпионате мира по лыжным гонкам — 2025, который проходит в Тронхейме (Норвегия). В его рамках состоялась мужская эстафета 4x7,5 км. Её выиграла команда Норвегии, второй к финишу пришла Швейцария, тройку призёров замкнула сборная Швеции.

По итогам прошедшего соревновательного дня сборная Норвегии упрочила лидерство в медальном зачёте, в её активе пять золотых, пять серебряных и две бронзовые медали. На втором месте в зачёте идёт команда Швеции, на третьем — Швейцария.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с медальным зачётом чемпионата мира по состоянию на 6 марта: