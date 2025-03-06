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Панжинский: Большунов сгущает краски. Сомневаюсь, что от палки Устюгова был прокол ноги

Панжинский: Большунов сгущает краски. Сомневаюсь, что от палки Устюгова был прокол ноги
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Серебряный призёр Олимпиады-2010 в личном спринте российский лыжник Александр Панжинский прокомментировал скандальный инцидент в полуфинале спринта на чемпионате России – 2025 в Казани с участием Александра Большунова и Сергея Устюгова.

— Кто из ребят прав в этой ситуации?
— Неправы оба. Неправ Большунов, что подрезал. Неправ Устюгов, что отмахнулся палкой. Я не видел замедленного повтора самого удара палкой, но, конечно, это неспортивное поведение. И, в принципе, Устюгов ещё вчера в своём интервью сказал, что приносит извинения и сожалеет о своём поступке. Но, наверное, Саша здесь подливает масла в огонь и делает это зря, потому что не красит это его. Сомневаюсь, что там была серьёзная травма, разрыв, прокол ноги. И что это как то повлияло на исход ситуации. Саша сегодня вышел и выиграл достаточно легко. Наверное, там много надуманного и Саша сгущает краски. Но в любом случае неспортивное поведение никогда не приветствуется. Считаю, что Саша Большунов был неправ, что подрезал Устюгова, Устюгов не совсем корректно повёл себя, когда отмахнулся и ударил палкой. Поэтому, как часто бывает, в любом инциденте и споре виноваты обе стороны, — приводит слова Панжинского «Матч ТВ».

Напомним, Большунов зацепил лыжи и палки Устюгова во время ускорения, Сергей чуть не потерял равновесие, а затем махнул палкой в сторону Александра. Большунов получил за своё поведение жёлтую карточку от судей. В финал Александр не квалифицировался, финишировав третьим в полуфинале, Устюгов вышел в решающую стадию и стал победителем.

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