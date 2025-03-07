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Российские ски-альпинисты не смогли выйти в полуфинал спринта на ЧМ-2025

Российские ски-альпинисты не смогли выйти в полуфинал спринта на ЧМ-2025
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Российские спортсмены, которые выступают в ски-альпинизме, не смогли выйти в полуфинал в спринте в рамках чемпионата мира — 2025 в Австрии.

В соревнованиях мужчин Никита Филиппов занял 19-е место, отстав от лидера на 1.01,7. Россиянин получил штрафную минуту.

В соревнованиях женщин Дарья Зинченко заняла 35-е место, отстав от лидера на 18,5.

Чемпионат мира по ски-альпинизму 2025 года проходит с 1 по 10 марта в Моржинсе, Швейцария. В программе соревнований представлены пять дисциплин: смешанная эстафета, командная гонка, спринт, вертикальная гонка и индивидуальная гонка.

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