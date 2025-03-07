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«У меня практически всё получается». Дарья Непряева — о своих результатах на ЧР-2025

«У меня практически всё получается». Дарья Непряева — о своих результатах на ЧР-2025
Дарья Непряева
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Российская лыжница Дарья Непряева высказалась о своих результатах в рамках чемпионата России — 2025 в Казани. На счету спортсменки два серебра и одна бронза.

– Если подводить предварительные итоги чемпионата России, для вас они, скорее, позитивные?
– Рада, что у меня практически всё получается, в каждой гонке получается бороться за медали, очень рада, что получилось подойти к этому чемпионату в достаточно неплохой форме и показать себя.

– Что больше всего порадовало? Прогресс в коньковых гонках?
– Думаю, что так, очень рада, что у меня получилось попасть в тройку в коньковой разделке, да, в принципе, в каждой гонке я среди претендентов на медали. За этот год я стала одним из главных универсалов нашей сборной. Очень радует такой прогресс.

– То есть сейчас готовы бежать и побеждать в каждой гонке – и в масс-старте, и в раздельных гонках, и в спринте?
– Всё так, рассчитываю на максимум в каждой дисциплине, – сказала Непряева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

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