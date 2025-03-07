Непряева — об Олимпиаде: надеюсь, что нас допустят и форма будет соответствующая

Лыжница Дарья Непряева выразила надежду, что российских лыжников допустят до Олимпиады-2026 в Милане (Италия).

– Текущая форма – ваш максимум, либо можно ещё прибавлять?

– Конечно, можно прибавлять, потому что я чувствую порой, как иду по дистанции и закисаю немного. Сегодня тоже подслила финиш, если честно. Так что есть внутри себя резервы, огромный потенциал, как мне кажется, могу бороться за лучшие места, лучшие секунды. Посмотрим, что будет в следующем году, всё-таки следующий сезон олимпийский, и я очень надеюсь, что и нас допустят, и форма у меня будет соответствующая… Надеюсь, что мы все поедем.

– То есть уже присматриваетесь к составу на Олимпиаду в Милан?

– Хотелось бы, разумеется. Понятное дело, что бывает разное, конкуренция внутри России огромная, но я надеюсь на себя и свои силы. Верю, что не буду выступать хуже, чем сейчас, наоборот, будет всё ещё лучше. И хочется в таких обстоятельствах хотя бы попробовать свои силы на международной арене, посмотреть, на что я способна, – сказала Непряева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.