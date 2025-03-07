Непряева: когда приехали в Милан, думала, что через год здесь же будет Олимпиада

Российская лыжница Дарья Непряева поделилась эмоциями, которые испытала от тренировок на трассе Милана-2026 за год до проведения соревнований.

– Сборы в Италии проводили с прицелом на Милан-2026?

– Не сказала бы, что в этом был какой-то особенный подтекст. Мы сами захотели там потренироваться, взяли, поехали. Ничего особенного, купили билеты, сделали визу, поехали. Из этого все сделали большой инфоповод, где-то излишне даже раздули, но почему бы и нет? Почему бы не покататься по этим трассам, если мы можем это сделать.

– В голове мыслей не было, что через год на этой же трассе пройдёт Олимпиада?

– Вообще, заранее, до того, как мы туда приехали, не было. Но вот когда уже мы прилетели в Милан, я каталась и думала, что это реально возможно, я здесь сейчас и могу быть здесь через год, что вот здесь как раз все и будут бежать… Конечно, очень хочется на Олимпиаду, не скрываю, что такие мысли были.

– Олимпийская атмосфера в Милане чувствуется?

– Вообще, да. Там много в магазинах разных товаров с олимпийской символикой, мерча, подарков разных. По городу статуэтки расставили, плакаты, всё украшено, развешено, – сказала Непряева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.