Непряева: стала увереннее в себе, понимаю, что могу бороться за самые высокие места

Российская лыжница Дарья Непряева рассказала об изменениях, которые с ней произошли в этом сезоне. Она отметила, что прогресс случился в том числе благодаря появлению уверенности в себе.

– Многие отмечают, что в этом сезоне вышли на новый для себя уровень. За счёт чего, сами анализировали уже свой прогресс?

– За счёт грамотной подготовки, которая мне подходит. Надеюсь, что с каждым годом у меня всё будет только лучше и лучше.

– Возможно, делаете сейчас что-то особенное, чего не делали раньше, такого нет?

– Стала увереннее в себе, в первую очередь. Когда ты выходишь на старт, особенно на такой важный, как чемпионат России, ты борешься в первую очередь сам с собой, со своей головой. И вот получается настраиваться так, что начала в себя верить, понимаю, что могу бороться за самые высокие места. И получается это доказывать на практике.

– На первый план выходит психология?

– Не только психологические аспекты, самое главное – это физическая подготовка, конечно, подготовить свой организм, а дальше уже такие маленькие нюансы надо оттачивать, среди них и психология. И она в таком случае многое решает, – сказала Непряева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.