Дарья Непряева — о старшей сестре: уже надоедают иногда сравнения

Российская лыжница Дарья Непряева поделилась мнением о том, что её сравнивают со старшей сестрой, олимпийской чемпионкой Натальей Терентьевой.

– В этом сезоне вернулась Наталья Терентьева – и вернулась триумфально. Вы, скорее, радовались за неё или подумали, что соперниц стало больше?

– Нет, конечно, я радуюсь за сестру. Да и в целом, когда рядом с тобой бегут сильные конкурентки, сильные девочки – это здорово. Потому что ты сам совершенствуешься, когда смотришь на них, соперничаешь, вы подстёгиваете так друг друга, вместе растёте. Да и за Наташу я всегда переживаю, очень рада, что у неё всё складывается хорошо.

– Вы воспринимаете себя как равную конкурентку Терентьевой?

– Сейчас уже воспринимаю. Она меня ещё пока не воспринимает. Но я точно готова бороться за победу в каждой гонке.

– Нет в голове отдельной мотивации доказать, что вы не просто младшая сестра Натальи, а отдельная личность?

– Конечно, есть, уже надоедают иногда эти разговоры и сравнения, – сказала Непряева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.