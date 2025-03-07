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Дарья Непряева — о старшей сестре: уже надоедают иногда сравнения

Дарья Непряева — о старшей сестре: уже надоедают иногда сравнения
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Российская лыжница Дарья Непряева поделилась мнением о том, что её сравнивают со старшей сестрой, олимпийской чемпионкой Натальей Терентьевой.

– В этом сезоне вернулась Наталья Терентьева – и вернулась триумфально. Вы, скорее, радовались за неё или подумали, что соперниц стало больше?
– Нет, конечно, я радуюсь за сестру. Да и в целом, когда рядом с тобой бегут сильные конкурентки, сильные девочки – это здорово. Потому что ты сам совершенствуешься, когда смотришь на них, соперничаешь, вы подстёгиваете так друг друга, вместе растёте. Да и за Наташу я всегда переживаю, очень рада, что у неё всё складывается хорошо.

– Вы воспринимаете себя как равную конкурентку Терентьевой?
– Сейчас уже воспринимаю. Она меня ещё пока не воспринимает. Но я точно готова бороться за победу в каждой гонке.

– Нет в голове отдельной мотивации доказать, что вы не просто младшая сестра Натальи, а отдельная личность?
– Конечно, есть, уже надоедают иногда эти разговоры и сравнения, – сказала Непряева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

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