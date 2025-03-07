Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Дарья Непряева — о Сорине: работается прекрасно, результат налицо

Дарья Непряева — о Сорине: работается прекрасно, результат налицо
Аудио-версия:
Комментарии

Российская лыжница Дарья Непряева поделилась мнением о работе с тренером сборной России по лыжным гонкам Егором Сориным.

– Как оцените нагрузки в группе Егора Сорина? Как вам работается в его команде?
– Работается прекрасно, результат налицо, всё очевидно.

– Если сравнивать физические нагрузки у Сорина и Бородавко, где было труднее? Где организм устаёт больше?
– Организм устаёт везде, всё-таки в сборной нет таких моментов, чтобы было легко. Все тренируются, все стараются показать свой максимум. Дальше уже кому-то такая методика подходит, кому-то не подходит.

– У Егора Владимировича сейчас собралась настоящая дрим-тим. Ему хватает времени уделить внимание каждому спортсмену?
– Времени хватает на всех. Сбор идёт три недели, и Егор Владимирович со всеми старается поработать индивидуально, уделить внимание, – сказала Непряева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android