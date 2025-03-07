Дарья Непряева — о Сорине: работается прекрасно, результат налицо

Российская лыжница Дарья Непряева поделилась мнением о работе с тренером сборной России по лыжным гонкам Егором Сориным.

– Как оцените нагрузки в группе Егора Сорина? Как вам работается в его команде?

– Работается прекрасно, результат налицо, всё очевидно.

– Если сравнивать физические нагрузки у Сорина и Бородавко, где было труднее? Где организм устаёт больше?

– Организм устаёт везде, всё-таки в сборной нет таких моментов, чтобы было легко. Все тренируются, все стараются показать свой максимум. Дальше уже кому-то такая методика подходит, кому-то не подходит.

– У Егора Владимировича сейчас собралась настоящая дрим-тим. Ему хватает времени уделить внимание каждому спортсмену?

– Времени хватает на всех. Сбор идёт три недели, и Егор Владимирович со всеми старается поработать индивидуально, уделить внимание, – сказала Непряева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.