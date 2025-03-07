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Дарья Непряева: не скажу, что хейтеры меня мотивируют, — для меня их просто нет

Дарья Непряева: не скажу, что хейтеры меня мотивируют, — для меня их просто нет
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Российская лыжница Дарья Непряева поделилась мнением о том, мотивирует ли её критика в социальных сетях.

– В ваших соцсетях сейчас больше позитива, учитывая ваш прогресс, либо всё ещё встречаются хейтеры?
– Конечно, встречаются, куда без них? Там столько людей, и у них столько мнений… Думают, что они самые важные, а на них и их мнение никто уже на самом деле и внимания не обращает.

– Абстрагируетесь от подобной критики?
– Разумеется, тратить время на подобных личностей – себя не уважать, как мне кажется.

– В принципе, можно ведь использовать подобную критику и как мотивацию? Набираться спортивной злости?
– Не скажу, что такие люди меня мотивируют. Скорее, для меня их просто нет, – сказала Непряева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

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