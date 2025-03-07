Стал известен призовой фонд Югорского лыжного марафона

В этом году призовой фонд XII Югорского лыжного марафона составит 2,5 млн рублей, об этом объявил соорганизатор соревнований банк ВТБ.

В первый день состязаний участников, занявших с 1-го по 10-е место, ждут 1,67 млн рублей. Во второй день на призовые выделено 830 тыс. рублей.

Самые крупные призовые достанутся победителям и призёрам мужского и женского марафона свободным стилем. Занявший первое место получит 400 тыс. рублей, второе – 200 тыс., третье – 100 тыс.

Лидеры гонки классического стиля на 50 км будут награждены призами в 150 тыс., 100 тыс. и 50 тыс. рублей в соответствии с их позицией в рейтинге.

«В этом году мы увеличили общий призовой фонд. Гонка уже стала одним из самых долгожданных спортивных соревнований года. Для участия в ней возможен любой уровень подготовки. Для каждого участника у нас подготовлены разные дистанции, а самые смелые смогут проявить себя в борьбе за первое место и 400 тыс. рублей призовыми», – отметил старший вице-президент ВТБ Виктор Лукьянов.

Также призы получат лыжники любого стиля, занявшие с 4-й по 10-ю позицию на финише. Им выделят от 25 до 5 тыс. рублей.

У соревнований, которые проводятся в Ханты-Мансийске с 2013 года, богатая история. В разные годы победителями гонки становились олимпийские чемпионы Александр Легков, Евгений Дементьев, Александр Большунов, Сергей Устюгов, Татьяна Сорина. В марафоне принимали участие многие титулованные спортсмены: «Король лыж» Петтер Нортуг, Алексей Червоткин, Наталья Непряева.

С 2024 года соорганизатором соревнований стал банк ВТБ, который продолжил многолетнюю традицию банка «Открытие» по организации марафона. Регистрация участников доступна по ссылке.