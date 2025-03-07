Чемпионат мира — 2025 по лыжным гонкам: во сколько женская эстафета, где смотреть

Сегодня, 6 марта, в норвежском Тронхейме состоится женская эстафета в рамках чемпионата мира — 2025 по лыжным гонкам. Трансляцию гонки покажет в прямом эфире телеканал «Матч! Арена». Начало — в 15:10 мск.

Лыжные гонки. ЧМ-2025. Женщины, эстафета 4х7.5 км (неполный список):

1. Норвегия (Хейди Венг, Астрид Эйре Слинн, Терезе Йохауг, Кристин Эустгулен Фоснес).

2. Германия (Пия Финк, Катарина Хенниг, Хелен Хоффманн, Виктория Карль).

3. Швеция (Эмма Рибом, Фрида Карлссон, Эбба Андерссон, Йонна Сундлинг).

4. Финляндия (Юханна Матинтало, Кертту Нисканен, Криста Пярмякоски, Ясми Йоэнсуу).

5. США (Рози Бреннан, Джулия Керн, Софи Локли, Джессика Диггинс).