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Сергей Устюгов пропустит командный спринт на ЧР-2025 из-за болезни

Сергей Устюгов пропустит командный спринт на ЧР-2025 из-за болезни
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Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов пропустит командный спринт на чемпионате России — 2025 в Казани. Спортсмен не сможет принять участие в соревнованиях из-за болезни. Об этом Устюгов сообщил на своей странице в социальных сетях, опубликовав фото градусника.

Фото: страница устюгова в социальных сетях

«Как‑то так», — подписал публикацию Устюгов.

Ранее Сергей Устюгов завоевал золотую медаль в спринте классическим стилем на чемпионате России — 2025, который проходит в Казани. Он преодолел дистанцию 3.02,51. Второе место занял Владислав Осипов, отставший от победителя на 0,75 секунды. Тройку призёров замкнул Савелий Коростелёв с отставанием 1,44.

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