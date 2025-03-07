Стали известны составы на командный спринт у женщин на ЧР-2025 по лыжным гонкам
Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) опубликовала составы команд на командный спринт у женщин на чемпионате России — 2025 по лыжным гонкам. Квалификация и финал гонки состоятся 8 марта.
Лыжные гонки. Чемпионат России — 2025, Казань. Женщины, командный спринт. Старт-лист (неполный список):
- Республика Татарстан — 1: Дарья Непряева и Наталья Терентьева;
- Республика Татарстан — 2: Лидия Горбунова — Анастасия Фалеева;
- Тюменская область — 1: Екатерина Смирнова и Татьяна Сорина;
- ХМАО: Елизавета Еремеева и Анастасия Кириллова;
- Республика Коми — 1: Олеся Ляшенко и Дарья Канева;
- Москва — 1: Екатерина Никитина и Алёна Баранова.
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