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Стали известны составы на командный спринт у женщин на ЧР-2025 по лыжным гонкам

Стали известны составы на командный спринт у женщин на ЧР-2025 по лыжным гонкам
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Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) опубликовала составы команд на командный спринт у женщин на чемпионате России — 2025 по лыжным гонкам. Квалификация и финал гонки состоятся 8 марта.

Лыжные гонки. Чемпионат России-2025. Казань
Женщины. Командный спринт. Свободный стиль. Квалификация
08 марта 2025, суббота. 12:00 МСК
Не началось

Лыжные гонки. Чемпионат России — 2025, Казань. Женщины, командный спринт. Старт-лист (неполный список):

  • Республика Татарстан — 1: Дарья Непряева и Наталья Терентьева;
  • Республика Татарстан — 2: Лидия Горбунова — Анастасия Фалеева;
  • Тюменская область — 1: Екатерина Смирнова и Татьяна Сорина;
  • ХМАО: Елизавета Еремеева и Анастасия Кириллова;
  • Республика Коми — 1: Олеся Ляшенко и Дарья Канева;
  • Москва — 1: Екатерина Никитина и Алёна Баранова.
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