Стали известны составы на командный спринт у женщин на ЧР-2025 по лыжным гонкам

Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) опубликовала составы команд на командный спринт у женщин на чемпионате России — 2025 по лыжным гонкам. Квалификация и финал гонки состоятся 8 марта.

Лыжные гонки. Чемпионат России — 2025, Казань. Женщины, командный спринт. Старт-лист (неполный список):

Республика Татарстан — 1: Дарья Непряева и Наталья Терентьева;

Республика Татарстан — 2: Лидия Горбунова — Анастасия Фалеева;

Тюменская область — 1: Екатерина Смирнова и Татьяна Сорина;

ХМАО: Елизавета Еремеева и Анастасия Кириллова;

Республика Коми — 1: Олеся Ляшенко и Дарья Канева;

Москва — 1: Екатерина Никитина и Алёна Баранова.