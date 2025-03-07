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Хейди Венг рассказала, что испытывает проблемы со сном на чемпионате мира — 2025

Хейди Венг рассказала, что испытывает проблемы со сном на чемпионате мира — 2025
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Пятикратная чемпионка мира и бронзовый призёр Олимпийских игр по лыжным гонкам норвежка Хейди Венг рассказала, что испытывает проблемы со сном на чемпионате мира — 2025.

— Не знаю, приятель. Я просто устала. Не могу думать.

— Ты бредишь?
— Да, я в бреду.

— С чего бы это?
— Еду домой спать.

— Тебе трудно было заснуть здесь, на чемпионате мира?
— Да, очень сильно. С нетерпением жду ночи. Надеюсь, мои глаза закроются.

— Сколько часов прошло сегодня?
— Ноль.

— Из-за чемпионата мира или из-за того, что ты не дома?
— Из-за того, что я не дома. Всегда так, и знаю, что подобное случается, — приводит слова Венг VG.

Врач команды Уве Фераген отметил, что они заклеили выходы вентиляции в комнате отеля, так как они шумят и доставляют дискомфорт.

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