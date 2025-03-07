Йохауг — о финише Фоснес в эстафете на ЧМ: мы просто стояли и смотрели с открытыми ртами

Четырёхкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира норвежская лыжница Терезе Йохауг высказалась о серебре Норвегии в женской эстафете на чемпионате мира — 2025, а также о результате своей соотечественницы Кристин Эустгулен Фоснес.

«Мы считаем, что серебро не хуже золота. Я так впечатлена Кристин, она почти никогда не выступала в эстафетах за Норвегию, а тут выдала такой результат. Она почти догнала Йонну на финише. Немного потеряла на повороте, но нагнала на подъёме.

Мы поддерживали её вчера и сегодня, и мы знаем, что никто из нас не сможет обогнать Йонну на финише. Нашей задачей было создать отрыв, чтобы она могла стартовать с преимуществом. Мы просто стояли и смотрели с открытыми ртами, как она держалась на своём этапе. У неё большой потенциал. Она — будущий финишёр Норвегии», — приводит слова Йохауг NRK.

Напомним, победительницами эстафеты на ЧМ-2025 стали представительницы Швеции. На последнем этапе они сократили отрыв в 37,2 секунды.