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Йохауг — о финише Фоснес в эстафете на ЧМ: мы просто стояли и смотрели с открытыми ртами

Йохауг — о финише Фоснес в эстафете на ЧМ: мы просто стояли и смотрели с открытыми ртами
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Четырёхкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира норвежская лыжница Терезе Йохауг высказалась о серебре Норвегии в женской эстафете на чемпионате мира — 2025, а также о результате своей соотечественницы Кристин Эустгулен Фоснес.

Лыжные виды спорта. ЧМ-2025. Эстафета
Женщины. Эстафета 4 x 7.5 км
07 марта 2025, пятница. 15:15 МСК
Окончено
1
Швеция
2
Норвегия
3
Германия

«Мы считаем, что серебро не хуже золота. Я так впечатлена Кристин, она почти никогда не выступала в эстафетах за Норвегию, а тут выдала такой результат. Она почти догнала Йонну на финише. Немного потеряла на повороте, но нагнала на подъёме.

Мы поддерживали её вчера и сегодня, и мы знаем, что никто из нас не сможет обогнать Йонну на финише. Нашей задачей было создать отрыв, чтобы она могла стартовать с преимуществом. Мы просто стояли и смотрели с открытыми ртами, как она держалась на своём этапе. У неё большой потенциал. Она — будущий финишёр Норвегии», — приводит слова Йохауг NRK.

Напомним, победительницами эстафеты на ЧМ-2025 стали представительницы Швеции. На последнем этапе они сократили отрыв в 37,2 секунды.

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