«Она выступала против лучшей в мире». Венг — о финише Фоснес и Сундлинг в эстафете на ЧМ

Норвежская лыжница Хейди Венг высказалась о серебре Норвегии в женской эстафете на чемпионате мира — 2025, а также о результатах своей соотечественницы Кристин Эустгулен Фоснес.

«Надеюсь, все видели, как хороша была Кристин в финале. Она выступала против лучшей лыжницы в мире. Я невероятно горжусь Кристин. Мы завоевали серебро и мы не могли поступить иначе. Всё, что мы сделали, было идеально. Мы очень старались взять золото, и это почти получилось. Кристин была великолепна. У неё были такие же изменения в темпе, как у самой королевы лыж. Я невероятно довольна», — приводит слова Венг NRK.

Напомним, победительницами эстафеты на ЧМ-2025 стали представительницы Швеции. На последнем этапе Йонна Сундлинг сократила отрыв в 37,2 секунды.