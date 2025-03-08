Сундлинг — о победе в эстафете на ЧМ: понимала, что догоню. Фоснес неплохо сопротивлялась

Шведская лыжница Йонна Сундлинг прокомментировала победу в женской эстафете на чемпионате мира — 2024.

«Моё внимание было сконцентрировано только на движении вперёд, не задумывалась, сколько секунд осталось. Планировала начать сильно, но не слишком. Понимала, что догоню, но не знала, когда именно. Фоснес неплохо сопротивлялась, но я чувствую себя довольно уверенно на этом финишном участке», — приводит слова Сундлинг SVT.

Напомним, победительницами эстафеты на ЧМ-2025 стали представительницы Швеции. Серебро завоевали норвежские спортсменки. На последнем этапе Йонна Сундлинг обогнала Кристин Фоснес из Норвегии, сократив отрыв в 37,2 секунды.