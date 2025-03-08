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Чемпионат мира — 2025 по лыжным гонкам: расписание на 8 марта, где смотреть

Чемпионат мира — 2025 по лыжным гонкам: расписание на 8 марта, где смотреть
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Сегодня, 8 марта, в норвежском Тронхейме пройдёт предпоследний день чемпионата мира — 2025 по лыжным гонкам. Будет разыгран один комплект медалей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований на 8 марта.

Лыжные гонки. Чемпионат мира — 2025. Тронхейм, 8 марта (время московское):

  • 13:30. Мужчины. Масс-старт 50 км классическим стилем.
Лыжные виды спорта. ЧМ-2025. Масс-старт
Мужчины. 50 км. Классический стиль. Масс-старт
08 марта 2025, суббота. 13:30 МСК
Не началось

Трансляцию гонки покажет в прямом эфире телеканал «Матч! Арена».

Чемпионат мира — 2025 по лыжным гонкам проходит в Тронхейме с 26 февраля по 9 марта. В рамках турнира будет разыграно 12 комплектов медалей: восемь — в личных гонках, четыре — в командных дисциплинах.

Медальный зачёт ЧМ-2025 по лыжным гонкам
Календарь ЧМ-2025 по лыжным гонкам
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