Чемпионат мира — 2025 по лыжным гонкам: расписание на 8 марта, где смотреть

Сегодня, 8 марта, в норвежском Тронхейме пройдёт предпоследний день чемпионата мира — 2025 по лыжным гонкам. Будет разыгран один комплект медалей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований на 8 марта.

Лыжные гонки. Чемпионат мира — 2025. Тронхейм, 8 марта (время московское):

13:30. Мужчины. Масс-старт 50 км классическим стилем.

Трансляцию гонки покажет в прямом эфире телеканал «Матч! Арена».

Чемпионат мира — 2025 по лыжным гонкам проходит в Тронхейме с 26 февраля по 9 марта. В рамках турнира будет разыграно 12 комплектов медалей: восемь — в личных гонках, четыре — в командных дисциплинах.