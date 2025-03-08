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Чемпионат России — 2025, командный спринт, женщины: во сколько начало, где смотреть

Чемпионат России — 2025, командный спринт, женщины: во сколько начало, где смотреть
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Сегодня, 8 марта, в рамках чемпионата России — 2025 состоится женский командный спринт. Старт квалификации запланирован на 12:00 мск. Финал пройдёт не ранее 13:30. Гонку в прямом эфире покажут телеканалы холдинга «Матч ТВ».

Лыжные гонки. Чемпионат России-2025. Казань
Женщины. Командный спринт. Свободный стиль. Квалификация
08 марта 2025, суббота. 12:00 МСК
Не началось

Чемпионат России — 2025. Командный спринт. Женщины. Стартовый лист (частично):

  • Ксения Шорохова – Елизавета Пантрина (Тюменская область-2)
  • Дарья Непряева – Наталья Терентьева (Татарстан-1)
  • Лидия Горбунова – Анастасия Фалеева (Татарстан-2)
  • Екатерина Никитина – Алёна Баранова (Москва-1)
  • Мария Крамаренко – Наталья Крамаренко (Свердловская область)
  • Олеся Ляшенко – Дарья Канева (Республика Коми-1)
  • Анастасия Кириллова – Елизавета Еремеева (ХМАО)
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