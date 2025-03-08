Чемпионат России — 2025, командный спринт, женщины: во сколько начало, где смотреть
Сегодня, 8 марта, в рамках чемпионата России — 2025 состоится женский командный спринт. Старт квалификации запланирован на 12:00 мск. Финал пройдёт не ранее 13:30. Гонку в прямом эфире покажут телеканалы холдинга «Матч ТВ».
Чемпионат России — 2025. Командный спринт. Женщины. Стартовый лист (частично):
- Екатерина Смирнова – Татьяна Сорина (Тюменская область-1)
- Ксения Шорохова – Елизавета Пантрина (Тюменская область-2)
- Дарья Непряева – Наталья Терентьева (Татарстан-1)
- Лидия Горбунова – Анастасия Фалеева (Татарстан-2)
- Екатерина Никитина – Алёна Баранова (Москва-1)
- Мария Крамаренко – Наталья Крамаренко (Свердловская область)
- Олеся Ляшенко – Дарья Канева (Республика Коми-1)
- Анастасия Кириллова – Елизавета Еремеева (ХМАО)
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