Чемпионат России — 2025, командный спринт, женщины: во сколько начало, где смотреть

Сегодня, 8 марта, в рамках чемпионата России — 2025 состоится женский командный спринт. Старт квалификации запланирован на 12:00 мск. Финал пройдёт не ранее 13:30. Гонку в прямом эфире покажут телеканалы холдинга «Матч ТВ».

Чемпионат России — 2025. Командный спринт. Женщины. Стартовый лист (частично):

Екатерина Смирнова – Татьяна Сорина (Тюменская область-1)

Ксения Шорохова – Елизавета Пантрина (Тюменская область-2)

Дарья Непряева – Наталья Терентьева (Татарстан-1)

Лидия Горбунова – Анастасия Фалеева (Татарстан-2)