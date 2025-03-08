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чемпЧемпионат мира по лыжным гонкам 2025, масс-старт 50 км, мужчины: прямая трансляция, смотреть онлайн

Чемпионат мира — 2025 по лыжным гонкам, мужчины: во сколько масс-старт 50 км, где смотреть
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Сегодня, 8 марта, в норвежском Тронхейме состоится мужской масс-старт на 50 км классическим стилем в рамках чемпионата мира — 2025 по лыжным гонкам. Трансляцию гонки покажет в прямом эфире телеканал «Матч! Арена». Начало — в 13:30 мск.

Лыжные виды спорта. ЧМ-2025. Масс-старт
Мужчины. 50 км. Классический стиль. Масс-старт
08 марта 2025, суббота. 13:30 МСК
Не началось

Лыжные гонки. ЧМ-2025. Мужчины, масс-старт 50 км. Классический стиль. Стартовый лист (частично):

1. Йоханнес Клебо (Норвегия).
2. Симен Крюгер (Норвегия).
3. Уго Лапалус (Франция).
4. Харальд Амундсен (Норвегия).
5. Мартин Нюэнгет (Норвегия).
6. Мика Фермойлен (Австрия).
8. Пол Голберг (Норвегия).
9. Фридрих Мох (Германия).
10. Вильям Порома (Швеция).
14. Йенс Бурман (Швеция).
17. Михал Новак (Чехия).

Медальный зачёт ЧМ по лыжным гонкам
Календарь ЧМ по лыжным гонкам
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