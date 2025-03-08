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Чемпионат России — 2025, командный спринт, мужчины: во сколько начало, где смотреть

Чемпионат России — 2025, командный спринт, мужчины: во сколько начало, где смотреть
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Сегодня, 8 марта, в рамках чемпионата России — 2025 состоится мужской командный спринт. Старт квалификации запланирован на 12:30 мск. Финал пройдёт не ранее 13:30. Гонку в прямом эфире покажут телеканалы холдинга «Матч ТВ».

Лыжные гонки. Чемпионат России-2025. Казань
Мужчины. Командный спринт. Свободный стиль. Квалификация
08 марта 2025, суббота. 12:30 МСК
Идёт

Чемпионат России — 2025. Командный спринт. Мужчины. Составы команд (частично):

Республика Татарстан-1: Александр Большунов и Савелий Коростелёв;
Республика Татарстан-2: Сергей Забалуев и Сергей Ардашев;
Республика Татарстан-3: Сергей Волков и Денис Филимонов;
Тюменская область-1: Артём Мальцев и Александр Терентьев;
Тюменская область-2: Алексей Червоткин и Глеб Ретивых;
ХМАО-1: Андрей Мельниченко и Андрей Кузнецов;
Москва-1: Константин Тиунов и Егор Митрошин;
Республика Коми-1: Ермил Вокуев и Алексей Виценко.

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