Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Большунов и Коростелёв показали лучшее время в прологе командного спринта на ЧР-2025

Большунов и Коростелёв показали лучшее время в прологе командного спринта на ЧР-2025
Аудио-версия:
Комментарии

Представители команды Татарстан-1 Александр Большунов и Савелий Коростелёв показали лучший результат в квалификации командного спринта свободным стилем на чемпионате России — 2025. В сумме они показали время 5.51,52.

Лыжные гонки. Чемпионат России-2025. Казань
Мужчины. Командный спринт. Свободный стиль. Квалификация
08 марта 2025, суббота. 12:30 МСК
Окончено

Вторыми в финал квалифицировались лыжники сборной Московской области-1 Илья Кузнецов и Иван Кочетков, проигравшие лидерам 0,1. Тройку сильнейших замкнули Константин Тиунов и Егор Митрошин (Москва-1, +1,13).

В финале командного спринта выступят 15 лучших команд, пробившихся через квалификацию.

Лыжные гонки. Чемпионат России — 2025. Командный спринт, свободный стиль. Мужчины, Квалификация:

  1. Татарстан-1 (Александр Большунов, Савелий Коростелёв) - 5.51,52.
  2. Московская область-1 (Илья Кузнецов, Иван Кочетков) — отставание 0,1.
  3. Москва-1 (Константин Тиунов, Егор Митрошин) +1,13.
Материалы по теме
Непряева и Терентьева показали лучшее время в квалификации командного спринта на ЧР-2025
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android