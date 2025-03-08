Большунов и Коростелёв показали лучшее время в прологе командного спринта на ЧР-2025

Представители команды Татарстан-1 Александр Большунов и Савелий Коростелёв показали лучший результат в квалификации командного спринта свободным стилем на чемпионате России — 2025. В сумме они показали время 5.51,52.
Вторыми в финал квалифицировались лыжники сборной Московской области-1 Илья Кузнецов и Иван Кочетков, проигравшие лидерам 0,1. Тройку сильнейших замкнули Константин Тиунов и Егор Митрошин (Москва-1, +1,13).
В финале командного спринта выступят 15 лучших команд, пробившихся через квалификацию.
Лыжные гонки. Чемпионат России — 2025. Командный спринт, свободный стиль. Мужчины, Квалификация:
- Татарстан-1 (Александр Большунов, Савелий Коростелёв) - 5.51,52.
- Московская область-1 (Илья Кузнецов, Иван Кочетков) — отставание 0,1.
- Москва-1 (Константин Тиунов, Егор Митрошин) +1,13.