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Большунов и Коростелёв показали лучшее время в прологе командного спринта на ЧР-2025

Представители команды Татарстан-1 Александр Большунов и Савелий Коростелёв показали лучший результат в квалификации командного спринта свободным стилем на чемпионате России — 2025. В сумме они показали время 5.51,52.

Вторыми в финал квалифицировались лыжники сборной Московской области-1 Илья Кузнецов и Иван Кочетков, проигравшие лидерам 0,1. Тройку сильнейших замкнули Константин Тиунов и Егор Митрошин (Москва-1, +1,13).

В финале командного спринта выступят 15 лучших команд, пробившихся через квалификацию.

Лыжные гонки. Чемпионат России — 2025. Командный спринт, свободный стиль. Мужчины, Квалификация:

Татарстан-1 (Александр Большунов, Савелий Коростелёв) - 5.51,52. Московская область-1 (Илья Кузнецов, Иван Кочетков) — отставание 0,1. Москва-1 (Константин Тиунов, Егор Митрошин) +1,13.