Большунов и Коростелёв завоевали золото командного спринта на чемпионате России — 2025
Представители команды Татарстан-1 Александр Большунов и Савелий Коростелёв стали победителями командного спринта свободным стилем на чемпионате России — 2025, который проходит в Казани. В финальном забеге они преодолели дистанцию за 15.23,4.
Серебряные медали завоевали лыжники из команды Санкт-Петербург-2 Андрей Парфёнов и Андрей Краснов. Они уступили победителям 0,5 секунды. Тройку призёров замкнули Сергей Ардашев и Сергей Забалуев (Татарстан-2, + 1,2).
Лыжные гонки. Чемпионат России — 2025. Командный спринт, свободный стиль. Мужчины, финал:
- Татарстан-1 (Александр Большунов, Савелий Коростелёв) — 15.23,4.
- Санкт-Петербург-2 (Андрей Парфёнов, Андрей Краснов) — отставание 0,5.
- Татарстан-2 (Сергей Ардашев, Сергей Забалуев) +1,2.
- Тюменская область — 1 (Александр Терентьев, Артём Мальцев) +4,9.
- Татарстан-3 (Сергей Волков, Денис Филимонов) +7,7.
- Москва-1 (Константин Тиунов, Егор Митрошин) +12,0.
Комментарии