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Большунов и Коростелёв завоевали золото командного спринта на чемпионате России — 2025

Большунов и Коростелёв завоевали золото командного спринта на чемпионате России — 2025
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Представители команды Татарстан-1 Александр Большунов и Савелий Коростелёв стали победителями командного спринта свободным стилем на чемпионате России — 2025, который проходит в Казани. В финальном забеге они преодолели дистанцию за 15.23,4.

Лыжные гонки. Чемпионат России-2025. Казань
Мужчины. Командный спринт. Свободный стиль. Финал
08 марта 2025, суббота. 14:00 МСК
Окончено

Серебряные медали завоевали лыжники из команды Санкт-Петербург-2 Андрей Парфёнов и Андрей Краснов. Они уступили победителям 0,5 секунды. Тройку призёров замкнули Сергей Ардашев и Сергей Забалуев (Татарстан-2, + 1,2).

Лыжные гонки. Чемпионат России — 2025. Командный спринт, свободный стиль. Мужчины, финал:

  1. Татарстан-1 (Александр Большунов, Савелий Коростелёв) — 15.23,4.
  2. Санкт-Петербург-2 (Андрей Парфёнов, Андрей Краснов) — отставание 0,5.
  3. Татарстан-2 (Сергей Ардашев, Сергей Забалуев) +1,2.
  4. Тюменская область — 1 (Александр Терентьев, Артём Мальцев) +4,9.
  5. Татарстан-3 (Сергей Волков, Денис Филимонов) +7,7.
  6. Москва-1 (Константин Тиунов, Егор Митрошин) +12,0.
Медальный зачёт чемпионата России - 2025 по лыжным гонкам
Календарь чемпионата России - 2025 по лыжным гонкам
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