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Большунов и Коростелёв завоевали золото командного спринта на чемпионате России — 2025

Представители команды Татарстан-1 Александр Большунов и Савелий Коростелёв стали победителями командного спринта свободным стилем на чемпионате России — 2025, который проходит в Казани. В финальном забеге они преодолели дистанцию за 15.23,4.

Серебряные медали завоевали лыжники из команды Санкт-Петербург-2 Андрей Парфёнов и Андрей Краснов. Они уступили победителям 0,5 секунды. Тройку призёров замкнули Сергей Ардашев и Сергей Забалуев (Татарстан-2, + 1,2).

Лыжные гонки. Чемпионат России — 2025. Командный спринт, свободный стиль. Мужчины, финал: