Йоханнес Клебо победил в масс-старте на 50 км в рамках чемпионата мира — 2025

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо завоевал золотую медаль в масс-старте на 50 км свободным стилем на домашнем чемпионате мира — 2025 в Тронхейме. Он преодолел дистанцию 50 км за 1:57.47,1.

Второе место занял шведский лыжник Вильям Порома, проигравший победителю 2,1 секунды. Тройку призёров замкнул ещё один норвежец Симен Крюгер с отставанием 8,5.

Лыжные гонки. Чемпионат мира — 2025, Тронхейм. Масс-старт, свободный стиль, 50 км. Мужчины: