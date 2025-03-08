Йоханнес Клебо побил рекорд Елены Вяльбе по числу золотых медалей на одном ЧМ

Пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо побил рекорд легендарной российской лыжницы Елены Вяльбе.

Сегодня, 8 марта, Клебо стал победителем масс-старта на 50 км свободным стилем, преодолев дистанцию за 1:57.47,1.

Клебо завоевал шесть из шести разыгранных золотых медалей на чемпионате мира – 2025 в Тронхейме (Норвегия):

спринт, свободный стиль;

скиатлон;

гонка на 10 км, классический стиль;

командный спринт, классический стиль;

мужская эстафета;

масс-старт 50 км, свободный стиль.

Вяльбе принадлежал рекорд, в рамках которого она выиграла все проведённые гонки на чемпионате мира 1997 года. Он тоже проводился в Тронхейме. Однако тогда гонок было пять.

Гонка на 15 км, свободный стиль;

Гонка на 5 км, классический стиль;

Гонка 10 км, преследование;

Женская эстафета;

Гонка на 30 км, классический стиль.