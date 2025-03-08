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Йоханнес Клебо побил рекорд Елены Вяльбе по числу золотых медалей на одном ЧМ

Йоханнес Клебо побил рекорд Елены Вяльбе по числу золотых медалей на одном ЧМ
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Пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо побил рекорд легендарной российской лыжницы Елены Вяльбе.

Сегодня, 8 марта, Клебо стал победителем масс-старта на 50 км свободным стилем, преодолев дистанцию за 1:57.47,1.

Лыжные виды спорта. ЧМ-2025. Масс-старт
Мужчины. 50 км. Свободный стиль. Масс-старт
08 марта 2025, суббота. 13:30 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
1:57:47.1
2
Вильям Порома
Швеция
+2.1
3
Симен Хегстад Крюгер
Норвегия
+8.5

Клебо завоевал шесть из шести разыгранных золотых медалей на чемпионате мира – 2025 в Тронхейме (Норвегия):

  • спринт, свободный стиль;
  • скиатлон;
  • гонка на 10 км, классический стиль;
  • командный спринт, классический стиль;
  • мужская эстафета;
  • масс-старт 50 км, свободный стиль.

Вяльбе принадлежал рекорд, в рамках которого она выиграла все проведённые гонки на чемпионате мира 1997 года. Он тоже проводился в Тронхейме. Однако тогда гонок было пять.

  • Гонка на 15 км, свободный стиль;
  • Гонка на 5 км, классический стиль;
  • Гонка 10 км, преследование;
  • Женская эстафета;
  • Гонка на 30 км, классический стиль.
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