Пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо стал 15-кратным чемпионом мира. Сегодня, 8 марта, он стал победителем масс-старта на 50 км в свободном стиле. Он преодолел дистанцию за 1:54.32,8.

Вторым стал швед Вильям Порома, отстав от лидера на 2,1. Тройку сильнейших замкнул ещё один норвежец Симен Хегстад Крюгер (+8,5).

Лыжные гонки. Чемпионат мира — 2025, Тронхейм. Масс-старт, свободный стиль, 50 км. Мужчины:

Йоханнес Клебо (Норвегия) — 1.57.47,1 Вильям Порома (Швеция) — отставание 2,1. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) +8,5. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) +18,6. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) +51,8. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) +2.01,2.