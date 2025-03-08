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Йоханнес Клебо стал 15-кратным чемпионом мира

Йоханнес Клебо стал 15-кратным чемпионом мира
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Пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо стал 15-кратным чемпионом мира. Сегодня, 8 марта, он стал победителем масс-старта на 50 км в свободном стиле. Он преодолел дистанцию за 1:54.32,8.

Лыжные виды спорта. ЧМ-2025. Масс-старт
Мужчины. 50 км. Свободный стиль. Масс-старт
08 марта 2025, суббота. 13:30 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
1:57:47.1
2
Вильям Порома
Швеция
+2.1
3
Симен Хегстад Крюгер
Норвегия
+8.5

Вторым стал швед Вильям Порома, отстав от лидера на 2,1. Тройку сильнейших замкнул ещё один норвежец Симен Хегстад Крюгер (+8,5).

Лыжные гонки. Чемпионат мира — 2025, Тронхейм. Масс-старт, свободный стиль, 50 км. Мужчины:

  1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 1.57.47,1
  2. Вильям Порома (Швеция) — отставание 2,1.
  3. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) +8,5.
  4. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) +18,6.
  5. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) +51,8.
  6. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) +2.01,2.
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