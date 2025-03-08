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Йоханнес Клебо победил во всех гонках чемпионата мира — 2025 в Тронхейме

Йоханнес Клебо победил во всех гонках чемпионата мира — 2025 в Тронхейме
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Пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо стал победителем всех мужских гонок на домашнем чемпионате мира — 2025 в Тронхейме. Сегодня, 8 марта, он завоевал золото в заключительной гонке соревнований (масс-старт) на 50 км свободным стилем.

Лыжные виды спорта. ЧМ-2025. Масс-старт
Мужчины. 50 км. Свободный стиль. Масс-старт
08 марта 2025, суббота. 13:30 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
1:57:47.1
2
Вильям Порома
Швеция
+2.1
3
Симен Хегстад Крюгер
Норвегия
+8.5

Клебо завоевал шесть из шести разыгранных золотых медалей на чемпионате мира – 2025 в Тронхейме (Норвегия):

— спринт, свободный стиль;
— скиатлон;
— гонка на 10 км, классический стиль;
— командный спринт, классический стиль;
— мужская эстафета;
— масс-старт 50 км, свободный стиль.

Ранее только россиянка Елена Вяльбе побеждала во всех дисциплинах одного чемпионата мира. На турнире 1997 года, который также проходил в Тронхейме, российская лыжница завоевала золото на пяти дистанциях.

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