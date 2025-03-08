Йоханнес Клебо победил во всех гонках чемпионата мира — 2025 в Тронхейме

Пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо стал победителем всех мужских гонок на домашнем чемпионате мира — 2025 в Тронхейме. Сегодня, 8 марта, он завоевал золото в заключительной гонке соревнований (масс-старт) на 50 км свободным стилем.

Клебо завоевал шесть из шести разыгранных золотых медалей на чемпионате мира – 2025 в Тронхейме (Норвегия):

— спринт, свободный стиль;

— скиатлон;

— гонка на 10 км, классический стиль;

— командный спринт, классический стиль;

— мужская эстафета;

— масс-старт 50 км, свободный стиль.

Ранее только россиянка Елена Вяльбе побеждала во всех дисциплинах одного чемпионата мира. На турнире 1997 года, который также проходил в Тронхейме, российская лыжница завоевала золото на пяти дистанциях.