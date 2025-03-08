Йоханнес Клебо приблизился к легендарному рекорду Бьорген по числу побед на ЧМ

Пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо приблизился к легендарному рекорду восьмикратной олимпийской чемпионки, 18-кратной чемпионки мира Марит Бьорген по количеству золотых медалей, завоёванных на чемпионатах мира. Теперь от рекорда Бьорген норвежца отделяет три золотые медали.

Сегодня, 8 марта, он стал победителем масс-старта на 50 км. Он преодолел дистанцию за 1:54.32,8. Клебо завоевал шесть из шести разыгранных золотых медалей на чемпионате мира – 2025 в Тронхейме (Норвегия).

Лыжные гонки. Чемпионат мира — 2025, Тронхейм. Масс-старт, свободный стиль, 50 км. Мужчины:

Йоханнес Клебо (Норвегия) — 1.54.32,8. Вильям Порома (Швеция) — отставание 2,1. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) +8,5. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) +18,6. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) +51,8. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) +2.01,2.