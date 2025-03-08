Йоханнес Клебо впервые в карьере выиграл марафон на ЧМ

Пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо впервые в карьере выиграл марафон на чемпионате мира. Сегодня, 8 марта, на ЧМ-2025 в Тронхейме он стал лучшим, преодолев дистанцию 50 км за 1:57.47,1.

Клебо стал 15-кратным чемпионом мира, приблизившись к рекорду своей соотечественницы Марит Бьорген (18), а также побил рекорд россиянки Елены Вяльбе, завоевав шесть из шести разыгранных золотых медалей на чемпионате мира.

Лыжные гонки. Чемпионат мира — 2025, Тронхейм. Масс-старт, свободный стиль, 50 км. Мужчины:

Йоханнес Клебо (Норвегия) — 1.54.32,8. Вильям Порома (Швеция) — отставание 2,1. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) +8,5. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) +18,6. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) +51,8. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) +2.01,2.