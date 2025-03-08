Йоханнес Клебо впервые в карьере выиграл марафон на ЧМ
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Пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо впервые в карьере выиграл марафон на чемпионате мира. Сегодня, 8 марта, на ЧМ-2025 в Тронхейме он стал лучшим, преодолев дистанцию 50 км за 1:57.47,1.
Лыжные виды спорта. ЧМ-2025. Масс-старт
Мужчины. 50 км. Свободный стиль. Масс-старт
08 марта 2025, суббота. 13:30 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
1:57:47.1
2
Вильям Порома
Швеция
+2.1
3
Симен Хегстад Крюгер
Норвегия
+8.5
Клебо стал 15-кратным чемпионом мира, приблизившись к рекорду своей соотечественницы Марит Бьорген (18), а также побил рекорд россиянки Елены Вяльбе, завоевав шесть из шести разыгранных золотых медалей на чемпионате мира.
Лыжные гонки. Чемпионат мира — 2025, Тронхейм. Масс-старт, свободный стиль, 50 км. Мужчины:
- Йоханнес Клебо (Норвегия) — 1.54.32,8.
- Вильям Порома (Швеция) — отставание 2,1.
- Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) +8,5.
- Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) +18,6.
- Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) +51,8.
- Эндрю Масгрэйв (Великобритания) +2.01,2.
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