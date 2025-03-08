Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Йоханнес Клебо расплакался после победного финиша в масс-старте на чемпионате мира — 2025

Йоханнес Клебо расплакался после победного финиша в масс-старте на чемпионате мира — 2025
Комментарии

Пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо после победного финиша в масс-старте свободным стилем на 50 км сел на снег и расплакался. Сегодня, 8 марта, на ЧМ-2025 в Тронхейме (Новрегия) он стал лучшим, преодолев дистанцию 50 км за 1:57.47,1.

Лыжные виды спорта. ЧМ-2025. Масс-старт
Мужчины. 50 км. Свободный стиль. Масс-старт
08 марта 2025, суббота. 13:30 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
1:57:47.1
2
Вильям Порома
Швеция
+2.1
3
Симен Хегстад Крюгер
Норвегия
+8.5

Норвежец стал 15-кратным чемпионом мира, приблизившись к рекорду своей соотечественницы Марит Бьорген (18), а также побил рекорд россиянки Елены Вяльбе, завоевав шесть из шести разыгранных золотых медалей на чемпионате мира. Вяльбе в 1997 году в Тронхейме завоевала золото на пяти дистанциях.

Вторым в масс-старте стал швед Вильям Порома, отстав от лидера на 2,1. Тройку сильнейших замкнул ещё один норвежец, Симен Хегстад Крюгер (+8,5).

Материалы по теме
Йоханнес Клебо впервые в карьере выиграл марафон на ЧМ
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android