Йоханнес Клебо расплакался после победного финиша в масс-старте на чемпионате мира — 2025

Пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо после победного финиша в масс-старте свободным стилем на 50 км сел на снег и расплакался. Сегодня, 8 марта, на ЧМ-2025 в Тронхейме (Новрегия) он стал лучшим, преодолев дистанцию 50 км за 1:57.47,1.

Норвежец стал 15-кратным чемпионом мира, приблизившись к рекорду своей соотечественницы Марит Бьорген (18), а также побил рекорд россиянки Елены Вяльбе, завоевав шесть из шести разыгранных золотых медалей на чемпионате мира. Вяльбе в 1997 году в Тронхейме завоевала золото на пяти дистанциях.

Вторым в масс-старте стал швед Вильям Порома, отстав от лидера на 2,1. Тройку сильнейших замкнул ещё один норвежец, Симен Хегстад Крюгер (+8,5).