«Он самый совершенный лыжник за всё время». Крюгер — о победе Клебо в марафоне на ЧМ-2025

Норвежский лыжник Симен Крюгер прокомментировал победу соотечественника Йоханнеса Клебо в масс-старте на 50 км классическим стилем в рамках чемпионата мира — 2025 в Тронхейме.

«Я бы сказал, что Йоханнес — самый совершенный лыжник за всё время. Невероятная скорость в сочетании с тем, что он демонстрирует здесь сегодня, — это действительно невозможно. Соревноваться с ним одновременно вдохновляет и раздражает», — приводит слова Крюгера NRK.

Пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо стал 15-кратным чемпионом мира. Он завоевал шесть из шести разыгранных золотых медалей на чемпионате мира – 2025 в Тронхейме, побив рекорд россиянки Елены Вяльбе по числу побед на одном мировом первенстве.