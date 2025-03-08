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«Он самый совершенный лыжник за всё время». Крюгер — о победе Клебо в марафоне на ЧМ-2025

«Он самый совершенный лыжник за всё время». Крюгер — о победе Клебо в марафоне на ЧМ-2025
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Норвежский лыжник Симен Крюгер прокомментировал победу соотечественника Йоханнеса Клебо в масс-старте на 50 км классическим стилем в рамках чемпионата мира — 2025 в Тронхейме.

Лыжные виды спорта. ЧМ-2025. Масс-старт
Мужчины. 50 км. Свободный стиль. Масс-старт
08 марта 2025, суббота. 13:30 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
1:57:47.1
2
Вильям Порома
Швеция
+2.1
3
Симен Хегстад Крюгер
Норвегия
+8.5

«Я бы сказал, что Йоханнес — самый совершенный лыжник за всё время. Невероятная скорость в сочетании с тем, что он демонстрирует здесь сегодня, — это действительно невозможно. Соревноваться с ним одновременно вдохновляет и раздражает», — приводит слова Крюгера NRK.

Пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо стал 15-кратным чемпионом мира. Он завоевал шесть из шести разыгранных золотых медалей на чемпионате мира – 2025 в Тронхейме, побив рекорд россиянки Елены Вяльбе по числу побед на одном мировом первенстве.

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