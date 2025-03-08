Клебо — о шести золотых медалях ЧМ-2025: я и мечтать не смел. Будет трудно превзойти это

Пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо высказался о своих результатах на чемпионате мира — 2025, где он завоевал шесть из шести золотых медалей.

«У меня нет слов. Сегодня мы будем праздновать. Это очень много значит для меня. Я мечтал выиграть золотую медаль в марафоне. Это очень эмоционально. Но я и мечтать не смел о шести из шести победах.

Потребуется время, чтобы всё это осознать. Не могу подобрать слов. Это просто грандиозно. Мы очень много работали и каждый год проводили 250 дней вдали от дома и на высоте.

Чёрт возьми, я чувствую себя хорошо! Будет трудно превзойти это. Чувствовал себя великолепно. Немного грустно, что мы закончили, но сегодня мы будем праздновать.

Здесь, в лесу, 100 000 человек, поэтому я не осмелился сделать что-то ещё. У меня редко заканчиваются слова… Я был близок в Планице (2023), дисквалифицирован в Оберстдорфе (2021). Лучше и быть не может», — приводит Клебо VG.

Клебо стал 15-кратным чемпионом мира, приблизившись к рекорду своей соотечественницы Марит Бьорген (18), а также побил рекорд россиянки Елены Вяльбе, которая в 1997 году в Тронхейме завоевала золото на пяти дистанциях.