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«Чудо спортивного мастерства». Сундбю — о победе Йоханнеса Клебо в масс-старте на 50 км

«Чудо спортивного мастерства». Сундбю — о победе Йоханнеса Клебо в масс-старте на 50 км
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Бывший лыжник, двукратный олимпийский чемпион и четырёхкратный чемпион мира норвежец Мартин Сундбю высказался о победе соотечественника Йоханнеса Клебо в 50-километровом марафоне на ЧМ-2025 в Тронхейме.

Лыжные виды спорта. ЧМ-2025. Масс-старт
Мужчины. 50 км. Свободный стиль. Масс-старт
08 марта 2025, суббота. 13:30 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
1:57:47.1
2
Вильям Порома
Швеция
+2.1
3
Симен Хегстад Крюгер
Норвегия
+8.5

«Это чудо спортивного мастерства.

То, что случилось с Нюэнгетом, это трагично. У меня комок подкатывает к горлу при мысли о Мартине», — приводит слова Крюгера NRK.

Норвежец Мартин Нюэнгет претендовал на победу в гонке, но упал незадолго до финиша и занял итоговое четвёртое место.

Йоханнес Клебо стал 15-кратным чемпионом мира. Он завоевал шесть из шести разыгранных золотых медалей на чемпионате мира – 2025 в Тронхейме, побив рекорд россиянки Елены Вяльбе по числу побед на одном мировом первенстве.

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