«Чудо спортивного мастерства». Сундбю — о победе Йоханнеса Клебо в масс-старте на 50 км

Бывший лыжник, двукратный олимпийский чемпион и четырёхкратный чемпион мира норвежец Мартин Сундбю высказался о победе соотечественника Йоханнеса Клебо в 50-километровом марафоне на ЧМ-2025 в Тронхейме.

«Это чудо спортивного мастерства.

То, что случилось с Нюэнгетом, это трагично. У меня комок подкатывает к горлу при мысли о Мартине», — приводит слова Крюгера NRK.

Норвежец Мартин Нюэнгет претендовал на победу в гонке, но упал незадолго до финиша и занял итоговое четвёртое место.

Йоханнес Клебо стал 15-кратным чемпионом мира. Он завоевал шесть из шести разыгранных золотых медалей на чемпионате мира – 2025 в Тронхейме, побив рекорд россиянки Елены Вяльбе по числу побед на одном мировом первенстве.