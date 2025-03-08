«Я безумно силён!» Вильям Порома — о серебре в марафоне на чемпионате мира в Тронхейме

Шведский лыжник Вильям Порома прокомментировал своё второе место в 50-километровом масс-старте свободным стилем на чемпионате мира — 2025 в Тронхейме (Норвегия).

«Чёрт возьми. Я ничего не понял. Это чертовски здорово, что здесь, в Тронхейме, я смог бросить вызов Йоханнесу.

Уже на третьем круге у меня начались судороги. В основном я боролся с ними, моё тело было начеку. Но часы тренировок сделали своё дело. Я безумно силён!» — приводит слова Порома Aftonbladet со ссылкой на Viaplay.

Победителем марафона стал норвежец Йоханнес Клебо, завоевавший золотые медали во всех гонках чемпионата мира в Тронхейме.