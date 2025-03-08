«Я так впечатлён». Петтер Нортуг — о результатах Йоханнеса Клебо на ЧМ-2025

Двукратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира норвежский лыжник Петтер Нортуг высказался о результатах своего соотечественника Йоханнеса Клебо на чемпионате мира — 2025.

«Я так впечатлён. Он так старался. Он сильный. Теперь я буду оттачивать своё мастерство», — приводит слова Нортуга VG.

Йоханнес Клебо стал 15-кратным чемпионом мира, приблизившись к рекорду своей соотечественницы Марит Бьорген (18), а также побил рекорд россиянки Елены Вяльбе, завоевав шесть из шести разыгранных золотых медалей на чемпионате мира. Вяльбе в 1997 году в Тронхейме стала обладательницей золотых медалей на пяти дистанциях. Клебо завоевал шестую медаль ЧМ-2025 в масс-старте свободным стилем.