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«Я так впечатлён». Петтер Нортуг — о результатах Йоханнеса Клебо на ЧМ-2025

«Я так впечатлён». Петтер Нортуг — о результатах Йоханнеса Клебо на ЧМ-2025
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Двукратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира норвежский лыжник Петтер Нортуг высказался о результатах своего соотечественника Йоханнеса Клебо на чемпионате мира — 2025.

Лыжные виды спорта. ЧМ-2025. Масс-старт
Мужчины. 50 км. Свободный стиль. Масс-старт
08 марта 2025, суббота. 13:30 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
1:57:47.1
2
Вильям Порома
Швеция
+2.1
3
Симен Хегстад Крюгер
Норвегия
+8.5

«Я так впечатлён. Он так старался. Он сильный. Теперь я буду оттачивать своё мастерство», — приводит слова Нортуга VG.

Йоханнес Клебо стал 15-кратным чемпионом мира, приблизившись к рекорду своей соотечественницы Марит Бьорген (18), а также побил рекорд россиянки Елены Вяльбе, завоевав шесть из шести разыгранных золотых медалей на чемпионате мира. Вяльбе в 1997 году в Тронхейме стала обладательницей золотых медалей на пяти дистанциях. Клебо завоевал шестую медаль ЧМ-2025 в масс-старте свободным стилем.

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