Пресс-служба FIS отреагировала на победу Йоханнеса Клебо в масс-старте на ЧМ-2025

Пресс-службы Международной федерации лыжного спорта (FIS) и Кубка мира отреагировали на победу пятикратного олимпийского чемпиона Йоханнеса Клебо в масс-старте свободным стилем на чемпионате мира — 2025.

«Большой шлем» для, возможно, величайшего лыжника всех времён. Йоханнес Клебо — чемпион мира в гонке на 50 км», — говорится в посте FIS.

«Они все хотели этого, они все мечтали об этом, но он тот, кто делает это, миф, 50 км, он король лыжного спорта: Йоханнес Клебо 6/6 в Тронхейме», — написано в посте пресс-службы Кубка мира.

Клебо стал 15-кратным чемпионом мира, приблизившись к рекорду своей соотечественницы Марит Бьорген (18), а также побил рекорд россиянки Елены Вяльбе, которая в 1997 году в Тронхейме завоевала золото на пяти дистанциях.