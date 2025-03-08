Савелий Коростелёв: надеялся на личную победу на ЧР

Российский лыжник, двукратный чемпион мира среди юниоров Савелий Коростелёв высказался о победе в командном спринте на чемпионате России — 2025.

«Наконец-то золото! На этом чемпионате получилось всё-таки захватить золото, хотя бы одно. Хотя, конечно, надеялся на личную медаль, на личную победу. Впереди ещё есть марафон, так что буду отрабатывать.

По тактике с Большуновым не договаривались, планировали действовать по ситуации. И гонка сложилась так, что пришлось сразу, с самого начала, держать высокий темп. Погодные условия замечательные, солнце, лёд. Каток! Что тут справляться, хорошая бетонная трасса, едешь и наслаждаешься.

После финиша решили с Большуновым пробежаться ещё, для зрителей. Эстафету завтра бегу, состав определён, решаем по этапам. Кто с кем бежит, пока не скажу», — передаёт слова Коростелёва корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.