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«Заслуга команды». Большунов — о победе в командном спринте на чемпионате России — 2025

«Заслуга команды». Большунов — о победе в командном спринте на чемпионате России — 2025
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Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов прокомментировал совместную победу с Савелием Коростелёвым в командном спринте на чемпионате России — 2025 и поздравил всех женщин с 8 марта.

Лыжные гонки. Чемпионат России-2025. Казань
Мужчины. Командный спринт. Свободный стиль. Финал
08 марта 2025, суббота. 14:00 МСК
Окончено

«Поздравляем всех женщин с 8 марта! Желаю здоровья и всего наилучшего! Что касается гонки, мы с самого старта задали высокий темп и до конца держались. Савелий поддерживал. Финиш он отработал. Всё — заслуга команды. Спасибо Савелию. Мы сказали друг другу, что будем действовать по ситуации, и так и было», — сказал Большунов в эфире «Матч ТВ».

Это третья золотая медаль Большунова на чемпионате России — 2025 в Казани. Ранее он занял первое место в скиатлоне (2x10 км) и гонке с раздельным стартом на 10 км.

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