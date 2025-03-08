«Заслуга команды». Большунов — о победе в командном спринте на чемпионате России — 2025

Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов прокомментировал совместную победу с Савелием Коростелёвым в командном спринте на чемпионате России — 2025 и поздравил всех женщин с 8 марта.

«Поздравляем всех женщин с 8 марта! Желаю здоровья и всего наилучшего! Что касается гонки, мы с самого старта задали высокий темп и до конца держались. Савелий поддерживал. Финиш он отработал. Всё — заслуга команды. Спасибо Савелию. Мы сказали друг другу, что будем действовать по ситуации, и так и было», — сказал Большунов в эфире «Матч ТВ».

Это третья золотая медаль Большунова на чемпионате России — 2025 в Казани. Ранее он занял первое место в скиатлоне (2x10 км) и гонке с раздельным стартом на 10 км.