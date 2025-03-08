Можно ли считать рекорд Клебо честным и заслуженным?

Сегодня, 8 марта, пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал победителем масс-старта на 50 км свободным стилем в рамках чемпионата мира — 2025 в Тронхейме (Норвегия). Тем самым он выиграл шесть из шести гонок на домашнем ЧМ.

Клебо побил рекорд россиянки Елены Вяльбе, завоевав шесть из шести разыгранных золотых медалей на чемпионате мира. Вяльбе в 1997 году в Тронхейме завоевала золото на пяти дистанциях.

Нельзя не отметить, что сильнейшая лыжная сборная мира — команда России — в соревнованиях участие не принимала из-за международного бана.

В связи с этим «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: можно ли считать рекорд Клебо честным и заслуженным?

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