Можно ли считать рекорд Клебо честным и заслуженным?
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Сегодня, 8 марта, пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал победителем масс-старта на 50 км свободным стилем в рамках чемпионата мира — 2025 в Тронхейме (Норвегия). Тем самым он выиграл шесть из шести гонок на домашнем ЧМ.
Клебо побил рекорд россиянки Елены Вяльбе, завоевав шесть из шести разыгранных золотых медалей на чемпионате мира. Вяльбе в 1997 году в Тронхейме завоевала золото на пяти дистанциях.
Нельзя не отметить, что сильнейшая лыжная сборная мира — команда России — в соревнованиях участие не принимала из-за международного бана.
Лыжные виды спорта. ЧМ-2025. Масс-старт
Мужчины. 50 км. Свободный стиль. Масс-старт
08 марта 2025, суббота. 13:30 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
1:57:47.1
2
Вильям Порома
Швеция
+2.1
3
Симен Хегстад Крюгер
Норвегия
+8.5
В связи с этим «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: можно ли считать рекорд Клебо честным и заслуженным?
Проголосовать также можно здесь.
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