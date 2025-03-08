Медальный зачёт чемпионата мира — 2025 по лыжным гонкам на 8 марта

Сегодня, 8 марта, прошёл очередной соревновательный день на чемпионате мира по лыжным гонкам — 2025, который проходит в Тронхейме (Норвегия). В его рамках состоялся масс-старт на дистанции 50 км у мужчин. Победу одержал норвежец Йоханнес Клебо, который выиграл все гонки на этом ЧМ.

По итогам предпоследнего соревновательного дня сборная Норвегии продолжает лидировать в медальном зачёте, в её активе шесть золотых, шесть серебряных и три бронзовые медали. На втором месте в зачёте идёт команда Швеции, на третьем — Швейцария.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с медальным зачётом чемпионата мира по состоянию на 8 марта: