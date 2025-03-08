Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Медальный зачёт чемпионата мира — 2025 по лыжным гонкам на 8 марта

Медальный зачёт чемпионата мира — 2025 по лыжным гонкам на 8 марта
Комментарии

Сегодня, 8 марта, прошёл очередной соревновательный день на чемпионате мира по лыжным гонкам — 2025, который проходит в Тронхейме (Норвегия). В его рамках состоялся масс-старт на дистанции 50 км у мужчин. Победу одержал норвежец Йоханнес Клебо, который выиграл все гонки на этом ЧМ.

По итогам предпоследнего соревновательного дня сборная Норвегии продолжает лидировать в медальном зачёте, в её активе шесть золотых, шесть серебряных и три бронзовые медали. На втором месте в зачёте идёт команда Швеции, на третьем — Швейцария.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с медальным зачётом чемпионата мира по состоянию на 8 марта:

Медальный зачёт ЧМ-2025
Материалы по теме
Надо ли засчитывать рекорд Клебо без соперников из России? Разбираемся в непростой теме
Опрос
Надо ли засчитывать рекорд Клебо без соперников из России? Разбираемся в непростой теме
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android