Медальный зачёт чемпионата России — 2025 по лыжным гонкам на 8 марта
Сегодня, 8 марта, состоялся очередной соревновательный день на чемпионате России по лыжным гонкам — 2025, который проходит в Казани. Сборная Татарстана лидирует в общем медальном зачёте. В её активе шесть золотых, три серебряные и три бронзовые медали.
Лыжники, представляющие Татарстан, победили в женском и мужском командных спринтах. У женщин выиграли сёстры Дарья Непряева и Наталья Терентьева, у мужчин — Савелий Коростелёв и Александр Большунов.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с медальным зачётом чемпионата России по состоянию на 8 марта:
- Республика Татарстан — 6 золотых, 3 серебряные, 3 бронзовые.
- Тюменская область — 1 золотая, 1 серебряная, 1 бронзовая.
- Республика Татарстан — 2 — 1 золотая, 1 бронзовая.
- ХМАО-Югра — 1 золотая.
- Вологодская область — 1 серебряная, 1 бронзовая.
- Москва — Томская область — 1 серебряная.
- Республика Коми — 1 серебряная.
- Республика Татарстан — 1 — 1 серебряная.
- Санкт-Петербург-2 — 1 серебряная.
- Красноярский край — Мурманская область — 1 бронзовая.
- Тюменская область — 1 — 1 бронзовая.
- Беларусь — 1 бронзовая.
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