Медальный зачёт чемпионата России — 2025 по лыжным гонкам на 8 марта

Сегодня, 8 марта, состоялся очередной соревновательный день на чемпионате России по лыжным гонкам — 2025, который проходит в Казани. Сборная Татарстана лидирует в общем медальном зачёте. В её активе шесть золотых, три серебряные и три бронзовые медали.

Лыжники, представляющие Татарстан, победили в женском и мужском командных спринтах. У женщин выиграли сёстры Дарья Непряева и Наталья Терентьева, у мужчин — Савелий Коростелёв и Александр Большунов.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с медальным зачётом чемпионата России по состоянию на 8 марта: