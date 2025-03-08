Непряева: у меня не всё вышло идеально, но Наташа вытянула. В эстафете снова бежим вместе

Лыжница Дарья Непряева прокомментировала победу в командном спринте с сестрой Натальей Терентьевой на чемпионате России — 2025 в Казани.

«Эмоции переполняют, первое золото чемпионата России. Ждала этой победы с большим трепетом и рада, что сегодня всё получилось, всё сложилось как нужно. Всё получилось. В Наташе была уверена на 100%, даже на 200%. Понимала, что она всё сделает. Она молодец, никаких сомнений в нет.

Тактики особой не было, разве что мне нужно было работать максимально, вполную отрабатывать каждый круг, чтобы привезти уже в начале как можно больший отрыв, чтобы Наташе было попроще вначале, остались у неё силы на финиш. Касательно моих этапов — не всё вышло идеально, но, в принципе, Наташа вытянула. В эстафете снова бежим вместе, на мне третий коньковый этап», – передаёт слова Непряевой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.