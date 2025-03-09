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Чемпионат России — 2025, эстафета, мужчины: во сколько начало, где смотреть, составы

Сегодня, 9 марта, в рамках чемпионата России — 2025 в Казани состоится мужская эстафета 4х7,5 км. Старт запланирован на 14:30 мск. Гонку в прямом эфире покажут телеканалы холдинга «Матч ТВ».

Чемпионат России — 2025. Эстафета. Мужчины. Стартовый лист (частично):

1. Тюменская область (Евгений Белов, Алексей Червоткин, Артём Мальцев, Александр Терентьев).

2. Татарстан-1 (Сергей Ардашев, Савелий Коростелёв, Сергей Волков, Александр Большунов).

3. Коми-1 (Ермил Вокуев, Евгений Семяшкин, Илья Порошкин, Илья Семиков).

4. Татарстан-2 (Андрей Ларьков, Владислав Осипов, Антон Тимашов, Сергей Забалуев).

5. Москва (Константин Тиунов, Александр Бакуров, Дмитрий Кондрашов, Егор Митрошин).

6. Коми-2 (Кирилл Кочегаров, Алексей Виценко, Сергей Игнатов, Андрей Некрасов).