Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Чемпионат мира — 2025 по лыжным гонкам: расписание на 9 марта, где смотреть

Чемпионат мира — 2025 по лыжным гонкам: расписание на 9 марта, где смотреть
Комментарии

Сегодня, 9 марта, в норвежском Тронхейме пройдёт заключительный день чемпионата мира — 2025 по лыжным гонкам. Будет разыгран один комплект медалей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований 9 марта.

Лыжные гонки. Чемпионат мира — 2025. Тронхейм, 9 марта (время московское):

13:30. Женщины. Масс-старт 50 км свободным стилем.

Лыжные виды спорта. ЧМ-2025. Масс-старт
Женщины. 50 км. Свободный стиль. Масс-старт
09 марта 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Не началось

Трансляцию гонки покажет в прямом эфире телеканал «Матч! Арена».

Чемпионат мира — 2025 по лыжным гонкам проходит в Тронхейме с 26 февраля по 9 марта. В рамках турнира разыгрывается 12 комплектов медалей: восемь — в личных гонках, четыре — в командных дисциплинах.

Материалы по теме
Надо ли засчитывать рекорд Клебо без соперников из России? Разбираемся в непростой теме
Опрос
Надо ли засчитывать рекорд Клебо без соперников из России? Разбираемся в непростой теме
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android