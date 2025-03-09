Чемпионат мира — 2025 по лыжным гонкам: расписание на 9 марта, где смотреть

Сегодня, 9 марта, в норвежском Тронхейме пройдёт заключительный день чемпионата мира — 2025 по лыжным гонкам. Будет разыгран один комплект медалей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований 9 марта.

Лыжные гонки. Чемпионат мира — 2025. Тронхейм, 9 марта (время московское):

13:30. Женщины. Масс-старт 50 км свободным стилем.

Трансляцию гонки покажет в прямом эфире телеканал «Матч! Арена».

Чемпионат мира — 2025 по лыжным гонкам проходит в Тронхейме с 26 февраля по 9 марта. В рамках турнира разыгрывается 12 комплектов медалей: восемь — в личных гонках, четыре — в командных дисциплинах.