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Чемпионат мира — 2025 по лыжным гонкам, женщины: во сколько масс-старт 50 км, где смотреть

Чемпионат мира — 2025 по лыжным гонкам, женщины: во сколько масс-старт 50 км, где смотреть
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Сегодня, 9 марта, в норвежском Тронхейме состоится женский масс-старт на 50 км свободным стилем в рамках чемпионата мира — 2025 по лыжным гонкам. Трансляцию гонки покажет в прямом эфире телеканал «Матч! Арена». Начало — в 13:30 мск.

Лыжные виды спорта. ЧМ-2025. Масс-старт
Женщины. 50 км. Свободный стиль. Масс-старт
09 марта 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Не началось

Лыжные гонки. ЧМ-2025. Женщины, масс-старт 50 км. Свободный стиль. Стартовый лист (частично):

1. Джессика Диггинс (США).

2. Астрид Эйре Слинн (Норвегия).

3. Эбба Андерссон (Швеция).

4. Тереза Штадлобер (Австрия).

5. Хейди Венг (Норвегия).

6. Тереза Йохауг (Норвегия).

9. Моа Илар (Швеция).

10. Криста Пярмякоски (Финляндия).

12. Катержина Янатова (Чехия).

14. Йонна Сундлинг (Швеция).

15. Фрида Карлссон (Швеция).

16. Майя Дальквист (Швеция).

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